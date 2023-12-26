انت الان تتابع خبر التخطيط تعلن استحداث مدن جديدة في 5 محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير عام دائرة التنمية الإقليمية والمحلية في الوزارة، محمد محسن السيد، إنَّ "مدناً جديدة كعلي الوردي في قضاء أبو غريب ستُحال قريباً للاستثمار فضلاً عن مدينة النخيل في محافظة البصرة، وأور في ذي قار، ومدينة في ميسان، فضلاً عن مدن أخرى بصدد الإحالة في الأنبار، ناهيك عن المدن الأربع التي أحالها مجلس الوزراء إلى الاستثمار بناءً على توصية الدائرة وهي (مدينة الجواهري في أبو غريب، وضفاف كربلاء، ومدينة الجنائن في بابل، ومعسكر الغزلاني في محافظة نينوى)"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأضاف السيد أنَّ "تلك المدن إذا كانت متكاملة اقتصادياً وتتوفر فيها فرص العمل فيمكنها أن تخفف الضغط على مراكز المحافظات".

وأوضح السيد أنَّ “من مهام دائرة التنمية الإقليمية والمحلية حل المشكلات المستقبلية قبل أن تقع، وهي أحد مرتكزات الأهداف بالخطط الوطنية والسعي لتلافي المشكلات والتنبؤ بأعداد السكان في المستقبل والحاجات لهم، فضلاً عن التوصية بتوفير الخدمات التعليمية والصحية والماء والمجاري والطرق وفق المعايير التخطيطية قبل أن يحتاجها المواطن، في ضوء الزيادات السكانية".