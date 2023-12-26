اخبار العالم / اخبار العراق

خلال 2023.. العراق يتصدر لائحة البلدان العربية في السياحة إلى تركيا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر خلال 2023.. العراق يتصدر لائحة البلدان العربية في السياحة إلى تركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ورغم ذلك، فان السياحة العراقية إلى تركيا انخفضت بنسبة 13%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقا للبيانات التي تابعتها الخليج 365.

والسياحة إلى تركيا تأتي في المرتبة الثانية بعد العراقيين الذين بلغ عددهم 987 ألف سائح في الأشهر الـ11 الأولى من العام، فيما بلغ عدد السياح العرب 4 ملايين، ما يمثّل 9% من إجمالي السياح الذين زاروا تركيا خلال تلك الفترة.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا