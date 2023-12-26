رسالة "محفزة" من كاساس الى أحد محترفيه في أوروبا.. من هو أحمد علي؟

ويستعد الإسباني كاساس للإعلان عن القائمة النهائية للمنتخب العراقي، تمهيدًا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا "قطر 2023".

وتواصل كاساس مع اللاعب المحترف في صفوف روين الفرنسي، أحمد علي؛ إذ أكد أن علي سيكون ضمن خياراته في كأس آسيا، وسيحظى بعدد لا بأس به من دقائق اللعب، كما أن كاساس أبلغ أحمد علي أيضًا بإعجابه بالمستويات التي يقدمها مع فريقه روين، وحفزه على الحفاظ على مستواه وأسلوب لعبه لا سيما في الجوانب الدفاعية، ويرى في أحمد علي بأنه أحد العناصر المهمة في مركزه رغم كثرة اللاعبين، وفقا winwin.



أحمد علي هو من أبوين عراقيين، وهو الشقيق الأصغر للاعب زانا علي، الذي يلعب في صفوف فريق رين الفرنسي، إذ يبلغ زانا من العمر 29 عامًا، ويلعب مهاجمًا، وكذلك لديه شقيق آخر أصغر منه عمرًا يدعى دانا.

ولعب أحمد علي (27 عامًا) 13 مباراة مع روين هذا الموسم؛ حيث صنع هدفين لفريقه، كما لعب مع المنتخب العراقي خلال 3 مباريات في بطولتَي تايلاند والأردن الرباعية.

يُذكر أن منتخب العراق سيستهل مشواره في نهائيات كأس آسيا 2023 من المجموعة الرابعة، التي تضم أيضًا منتخبات اليابان وإندونيسيا وفيتنام.

