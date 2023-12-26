انت الان تتابع خبر "موهبة برازيلية".. سان جيرمان يزيح الستار عن صفقة الشتاء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-477340-638391832678273423.png
وكتب فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات اللاعبين والمدربين بأوروبا: "حسم باريس سان جيرمان صفقة لاعب الوسط البرازيلي جابرييل موسكاردو من كورينثيانز".
وأضاف فابريزيو، عبر حسابه على موقع "إكس"، "توصل الناديان إلى اتفاق نهائي بحصول كورينثيانز على رسوم ثابتة بقيمة 20 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات تبلغ مليوني يورو".
وتابع خبير الميركاتو: "سيسافر موسكاردو إلى باريس بمجرد توقيع الأندية على العقود الرسمية".
لكن، تغيرت خطة سان جيرمان مؤخرًا، وقرر النادي الباريسي تسريع الصفقة ودمج موسكاردو في قائمة الفريق مطلع العام المقبل.Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-12-26 | 11:26
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الخليج 365 – رياضة
حسمت إدارة نادي باريس سان جيرمان صفقة مميزة، من المقرر أن تنضم إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبل.
وكتب فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات اللاعبين والمدربين بأوروبا: "حسم باريس سان جيرمان صفقة لاعب الوسط البرازيلي جابرييل موسكاردو من كورينثيانز".
وأضاف فابريزيو، عبر حسابه على موقع "إكس"، "توصل الناديان إلى اتفاق نهائي بحصول كورينثيانز على رسوم ثابتة بقيمة 20 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات تبلغ مليوني يورو".
وتابع خبير الميركاتو: "سيسافر موسكاردو إلى باريس بمجرد توقيع الأندية على العقود الرسمية".
وذكرت تقارير فرنسية أن سان جيرمان كان ينوي التعاقد مع جابرييل موسكاردو الآن، ثم بعد إعارته 6 أشهر حتى نهاية الموسم الجاري إلى فريقه الحالي.
لكن، تغيرت خطة سان جيرمان مؤخرًا، وقرر النادي الباريسي تسريع الصفقة ودمج موسكاردو في قائمة الفريق مطلع العام المقبل.