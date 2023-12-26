انت الان تتابع خبر نقابة الفنانين تنعى فناناً ومخرجاً عراقياً.. من هو صبحي الخزعلي؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - النقابة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، "ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين، رحيل الفنان صبحي الخزعلي، والذي وافته المنية اليوم سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".توفي الفنان العراقي عن عمر ناهز 78 عاماً وهو من مواليد العام 1945 في مدينة "قلعة صالح" بمحافظة ميسان جنوبي العراق، حاصل على شهادة الدكتوراه في الإخراج، عمل في التدريس والإخراج والمسرح.

والراحل ‏مخرج تلفزيوني ومسرحي ومدرس في معهد الفنون الجميلة ورئيس الشعبة المسرحية في نقابة الفنانين العراقيين‏، وكذلك رئيس تجمع الفرق المسرحية الأهلية في العراق.

وأخرج للمسرح أكثر من 20 عملا مسرحيا عراقيا وأخرج للتلفزيون 4 مسلسلات وكثيرا من البرامج التلفزيونية. من أعماله مسرحية (النار والزيتون) ومسلسل (نبيه وصالح).

أعماله:

1- تأليف وإخراج مسرحية (الأغنية) عرضت 20/9/1973 وفازت بالجائزة الأولى على عموم مهرجان الشباب على مسرح شباب الحرية في بغداد

2- إخراج مسرحية (النار والزيتون) مؤلفها الفريد فرج، عرضت على مسرح الطليعة في الصليخ عام 2/12/1973

3- إخراج مسرحية (التنين) تأليف محمد الماغوط، عرضت على مسرح الطليعة 2/3/1973 وفازت بالجائزة الأولى على فرق بغداد لمهرجان مسرح الشباب

4- إخراج مسرحية (آدابا) من تأليف معد الجبوري، عرضت على مسرح معهد الفنون الجميلة في بغداد 5/6 /1975

5- إخراج مسرحية (جدار الغضب) لفرقة المسرح الشعبي وعرضت على مسرح بغداد خلف سينما النصر14/8 /1975

6- تأليف وإخراج مسرحية (النعجة السالفة الذكر) لفرقة المسرح الريفي وعرضت على مسرح مزرعة النساء للفلاحات 20/12 /1976

7- تأليف وإخراج (لوحة الانتصار) لفرقه المسرح الفلاحي عرضت على الفلاحين في مراكز كثيرة من الريف20/12/1976

8- إخراج مسرحية (الدولاب) تأليف طه سالم لفرقه المسرح الفلاحي وعرضت على عموم الفلاحين في المحافظات العراقية عرضت 17/3/1977

9- إخراج مسرحية (التعداد) تأليف سمير ياس لفرقه المسرح الريفي وعرضت على الفلاحين 2/10 /1977

10- تأليف وإخراج مسرحية (ليله عرس) لفرقة المسرح الريفي وعرضت على الفلاحين في ضواحي بغداد 2/10/1977

11- إخراج مسرحية (البشارة) لفرقة المسرح الريفي لمحافظه بابل وعرضت على قاعه المحافظة 6/8/1978

12- تأليف وإخراج مسرحية (زهرة المحبة) لفرقة المسرح العمالي وعرضت على مسرح الفاروق 01988

13- إخراج مسرحية (عشك الكاع) تأليف محمد عبد عون وعرضت على المسرح الوطني في بغداد 8/3/1978

14- تأليف وإخراج مسرحية (الميزان) لفرقة المسرح الريفي وعرضت في عموم الريف واشتركت في مهرجان المسرح العالمي 3/3 /1979

15- إخراج مسرحية (برج الحمام) تأليف عدنان شلاش ولفرقه المسرح الشعبي وعرضت على مسرح الستين كرسي 2/1/ 84

16- إخراج مسرحية (رقصه النار) تأليف محمد صبري0وعرضت على مسرح كليه الفنون الجميلة في بغداد 19/1/1988

17- تأليف وإخراج مسرحية (أحلام الزنابير) لفرقة مسرح الشرطة وعرضت على مسارح المحافظات 30/تشرين الثاني /1988

18- تأليف وإخراج مسرحية (العلوة) لفرقة مسرح اليوم وعرضت على مسرح الشرق في الباب المعظم 8/10/1993

19- إخراج أوبريت الأطفال (نبعه ونبع) تأليف حامد العبيدي لفرقه الشباب وعرضت على مسرح الشباب في الكم 1/4/1993

20- تأليف وإخراج مسرحية (صوره يلاش) لفرقة مسرح الشرطة عرضت على مسرح سينما بغداد 1993

21- تأليف وإخراج مسرحية (سوق للبيع) لفرقة مسرح التسعين وعرضت على مسرح0 بغداد 18/6/1998

22- تأليف وإخراج مسرحية الأطفال (السباق) وعرضت على مسرح الشعب في الباب المعظم واشتركت في المهرجان الأول لمسرح الطفل في العراق 18/4/2001

23- تأليف وإخراج مسرحية الأطفال المحظوظ عرضت على قاعة نادي السندباد الثقافي في دار ثقافة الأطفال 2003

24- تأليف وإخراج مسرحية الفائز الأول والتي عرضت على المسرح الوطني بتاريخ 20/120/2004

25- تأليف وإخراج مسرحية (وغدا تشرق الشمس) عرضت على المسرح الوطني 11/5/2005.