انت الان تتابع خبر شروط اختيار المحافظ تثير الجدل.. هل يمكن الاستمرار لدورتين وفق الدستور؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال التميمي في حديث للسومرية نيوز، "صحيح ان مدة ولاية المحافظ لم تحدد في القوانين ذات الصلة لكن عندما نعود الى القواعد العامة في الدستور، نجد ان شروط اختيار المحافظ نفس شروط اختيار رئيس الجمهورية، لذلك فان مدة ولاية المحافظ لا يمكن ان تتجاوز الدورتين وفق مبدأ التداول السلمي للسلطة والنهج الديمقراطي فلا يمكن ان يكون المحافظ لأكثر من ذلك ويمكن استفتاء المحكمة الاتحادية لمعرفة رأيها بذلك"، مشيرا الى ان "رايه استند الى المواد 5 و6 و70 و72 من الدستور العراقي".



وأضاف، انه "لا مانع قانوني من ان يكون المحافظ امرأة، بعد توفر الشروط اللازمة للمنصب وتصويت مجلس المحافظة".