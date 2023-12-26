انت الان تتابع خبر الخارجية الكويتية تؤكد العثور على جثتي كويتي وسعودي اختفيا في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الصباح، في بيان تابعته الخليج 365، إن "السلطات المعنية في جمهورية العراق عثرت اليوم الثلاثاء على جثتين تعودان لمواطن كويتي وآخر يحمل الجنسية السعودية مقيم في دولة الكويت اللذين اختفيا في محافظة الأنبار في العراق مؤخراً".وأعرب الوزير، وفق البيان، عن "ألمه وحزنه بهذا الخبر المفزع راجيا من الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته ويلهم ذويهما الصبر والسلوان كما عبر عن خالص تعازيه الحارة لأسر الضحيتين في هذا المصاب".

وأكد الصباح، أن "الخارجية تابعت على مدار الساعة مع السلطات العراقية التي قامت بجهود كبيرة للعثور عليهما بأسرع وقت ممكن مضيفا بأن التنسيق جار حاليا مع حكومة جمهورية العراق لمعرفة ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات الجارية".

وأشار إلى أنه "أوعز لسفارة دولة الكويت في بغداد لمتابعة وإنهاء الإجراءات اللازمة بهذا الشأن مشيدا بالجهود المشكورة التي قامت بها القيادة والسلطات العراقية من أجل الكشف عن مصير الفقيدين خلال فترة وجيزة".

