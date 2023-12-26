انت الان تتابع خبر العراق يدعم موقفاً أممياً بشأن مساعدات غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انها "تُعرِبُ عن ترحيبها بدعوة قرار مجلس الأمن المرقم 2720 المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانيَّة إلى قطاع غزّة بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق، لتهيئة الظروف اللازمة لوقف إطلاق النار".



وجدد العراق، بحسب البيان، "دعوته للمجتمع الدوليّ لتحمل مسؤولياته لوقف جرائم قوات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطينيّ، وانهاء احتلالها غير الشرعي للأراضيّ الفلسطينيَّة، وإحترام حقوق الشعب الفلسطينيّ في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".