انت الان تتابع خبر المفوضية تجدد التأكيد: لا شكاوى حمراء في الانتخابات المحلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال فيصل في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "اللجان المختصة في المفوضية صنفت جميع الشكاوى المستلمة والتي تخص الاقتراع العام والاقتراع الخاص ومراكز التدقيق الى (خضراء 76 وصفراء 378)".

وأضاف، انه "لا يوجد شكاوى حمراء الى الان لحين حسم التحقيق في الشكاوى الخضراء".



وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية عدم تسجيل أي شكاوى حمراء ضمن الاقتراعين الخاص والعام.