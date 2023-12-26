انت الان تتابع خبر بينها "الفيروس الغامض".. 8 امراض واوبئة تهدد البشرية في 2024 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وخلال عام 2023، حذرت منظمة الصحة العالمية والأطباء والمطلعون من وضع بعض الأمراض الشهيرة، بل وتنبؤوا بظهور وباء جديد أكثر خطورة من "كوفيد-19".

ومع انطلاق عام جديد، نسلط الضوء على أكثر الأمراض التي تحذر المنظمة الأممية منها، والتي توقعت أن تتفشى على مستوى دولي بعدما باتت تشكل "قلقا عالميا".



أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها "تراقب عن كثب" متغير فيروس كورونا الجديد المعروف باسم "JN.1"، مشيرة إلى أنه بات ينتشر بسرعة كبيرة في جميع أنحاء العالم.

تم الإبلاغ عن المتحور JN.1، الذي يتبع المتغير الأصلي BA.2.86، لأول مرة في أغسطس/آب 2023، وانتشر إلى 41 دولة على الأقل حتى الآن.

وفقا للمنظمة، فإنه لم يثبت أن هذا المتغير عالي التحور يسبب مرضًا أكثر خطورة من التجسيدات السابقة لفيروس كورونا حتى الآن، ومع ذلك فهو ينتشر بشكل أسرع من سلفه البديل BA.2.86.

2- المرض X

توقعت منظمة الصحة العالمية قبل أشهر ظهور وباء جديد أكثر خطورة من "كوفيد-19"، أطلقت عليه اسم "المرض X"، وتوقعت أنه حيواني المنشأ، أي ينتقل بشكل طبيعي من الحيوانات الفقارية إلى البشر، أو العكس، وعلى الأرجح فيروس RNA.

وتتوقع كيت بينجهام، الرئيسة السابقة لفريق عمل اللقاحات في المملكة المتحدة، أن الوباء القادم يمكن أن يكون أكثر فتكا بـ20 مرة من "كوفيد-19"، ويودي بحياة ما يصل إلى 50 مليون شخص، وفقا لموقع indiatoday.

تأتي أحدث تنبؤات النمذجة للمرض X، أو ما يعرف بـ"الفيروس الغامض"، من شركة Airfinity للتنبؤ بالأمراض ومقرها لندن، والتي تقدر احتمالية حدوث جائحة مميت مثل "كوفيد-19" بنسبة 27.5%.

وتستند هذه الاستنتاجات إلى 150 ألف عملية محاكاة لنمذجة مسببات الأمراض المحتملة المختلفة، والتي تتراوح من حيث العدوى، وحجم تفشي المرض، وعدد سكان بلد تفشي المرض، ومعدل الوفيات بين الحالات.

3- الإنفلونزا

طالما كانت الإنفلونزا إحدى المشكلات الصحية التي تشكل تهديدا للبشر على مدار عقود، خصوصا في فصل الشتاء، أو عندما تتحد مع فيروسات تنفسية أخرى.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن هناك نحو مليار حالة إصابة بالإنفلونزا الموسمية تحدث سنويًا، بما في ذلك 3 إلى 5 ملايين حالة مرضية خطيرة، فيما تتسبب في وفاة ما بين 290 ألفا و650 ألف حالة تنفسية سنويًا.

وأوضحت أن 99% من وفيات الأطفال دون سن الخامسة تكون بسبب التهابات الجهاز التنفسي السفلي المرتبطة بالإنفلونزا، خصوصا في البلدان النامية.

هناك 4 أنواع من فيروسات الإنفلونزا، هي: A وB وC وD، مشيرة إلى أن فيروسات الإنفلونزا A وB تسبب أوبئة مرضية موسمية.

4- فيروسات الجهاز التنفسي

وفقا للمنظمة، فإن حالات الإصابة بفيروسات الجهاز التنفسي، تحديدا الفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، تتزايد مع حلول فصلي الخريف والشتاء، ومتوقع أن تشكل تهديدا حال اتحادها مع "كوفيد-19" والإنفلونزا مثلما حدث أواخر العام الماضي.

ويعد الفيروس المخلوي التنفسي البشري سببًا منتشرًا عالميًا لعدوى الجهاز التنفسي السفلي في جميع الفئات العمرية، تحديدا عند الرضع والأطفال الصغار، إذ تسبب العدوى الأولى التهاب القصيبات الحاد الذي يمكن أن يكون مميتًا في بعض الأحيان.

5- حمى الضنك

أطلق مسؤولو منظمة الصحة العالمية تحذيرًا بشأن مرض حمى الضنك، مع إشارة إلى أن المرض قد يشكل تهديداً عالمياً، مع تسجيل أعداد قياسية من الإصابات بحلول نهاية 2023.

وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول 2023، حذرت المنظمة العالمية من أن نحو 4 مليارات شخص معرضون لخطر الإصابة بفيروس حمى الضنك.

وقالت ديانا روخاس ألفاريز، رئيسة فريق الفيروسات المفصلية - قسم التأهب للأوبئة والأوبئة والوقاية منها في برنامج الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية، إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 5 ملايين حالة و5000 حالة وفاة بسبب حمى الضنك في جميع أنحاء العالم منذ بداية عام 2023.

وحذر علماء المنظمة العالمية من احتمالية انتشار المرض في أجزاء غير استوائية من العالم بما فيها أوروبا وأمريكا الشمالية، نتيجة التأثير المتصاعد للاحتباس الحراري الناجم عن تغير المناخ، وفق مجلة "نيوزويك".

وقال كبير العلماء في منظمة الصحة العالمية جيريمي فارار: "يجب التحدث بشكل أكثر استباقية حول حمى الضنك، ويجب أيضًا تجهيز البلدان لكي تتعامل مع الضغوط الإضافية التي ستأتي في المستقبل".

6- جدري القرود

حذرت منظمة الصحة العالمية من حدوث تفشٍ واسع النطاق لمرض جدري القرود في جمهورية الكونغو الديمقراطية، موضحة أن أكثر من 13 ألف حالة مشتبه بها وأكثر من 600 حالة وفاة لها علاقة بالمرض، حدثت في الكونغو بين يناير/كانون الثاني ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت خبيرة منظمة الصحة العالمية روزاموند لويس إن تفشي المرض يشكل خطرا على المواطنين في الكونغو والدول المجاورة وفي أنحاء العالم، موضحة أن الانتشار المتزايد للمرض مرتبط بممارسة الجنس.

وبسبب وجود معابر حدودية كثيرة بين الكونغو والدول المجاورة، فإن منظمة الصحة العالمية تشعر بالقلق من انتشار المرض الفيروسي في الإقليم.

كذلك تشعر منظمة الصحة العالمية بالقلق بسبب أنه قد تم لأول مرة اكتشاف أن سلالة فيروس جدري القرود المنتشرة في الكونغو تنتقل عبر ممارسة الجنس.

7- الحصبة

أعلنت منظمة الصحة العالمية زيادة أعداد الإصابات بالحصبة على مستوى العالم لعدم تطعيم ملايين الأطفال، وحذرت من تفشي المرض على المستوى الدولي.

وفي أحدث تقاريرها، أفادت المنظمة الأممية بأن حالات الإصابات بالحصبة العام الماضي 2022 ارتفعت بنسبة 18%، في حين ارتفعت الوفيات بنسبة 43% مقارنة بعام 2021، ليبلغ العدد الإجمالي التقديري للإصابات 9 ملايين، وفي الوفيات 136 ألف معظمها من الأطفال.

وأضافت المنظمة أن الحصبة تشكل تهديدًا متزايدًا بلا هوادة للأطفال، إذ إن 37 بلدًا شهدت تفشيًا واسعًا للمرض في عام 2022، مقارنة بـ22 بلدًا في عام 2021.

8- مقاومة مضادات الميكروبات

تعترف منظمة الصحة العالمية بأن مقاومة مضادات الميكروبات (AMR) هي واحدة من التهديدات العشرة الرئيسية للصحة العامة العالمية، مع ما يقدر بنحو 5 ملايين حالة وفاة سنويًا مرتبطة بهذه المشكلة الصحية في جميع أنحاء العالم.

وتحدث أكثر من نصف مليون من هذه الوفيات في الإقليم الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، الذي يضم 53 دولة عضوا في أوروبا وآسيا الوسطى.

وحذرت المنظمة من تفاقم المشكلة عاما تلو الآخر، متوقعة أن تؤدي مقاومة مضادات الميكروبات إلى ما يصل إلى 10 ملايين حالة وفاة سنويا بحلول عام 2050.

