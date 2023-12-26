انت الان تتابع خبر بعد الحادث المميت.. تركيا تطالب بسجن نجل الرئيس الصومالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واتهم المدعي العام في إسطنبول، محمد حسن شيخ محمود بـ"التسبب في وفاة الآخرين نتيجة الإهمال"، وطالب بسجنه فترة تتراوح ما بين سنتين إلى ست سنوات، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، مساء الثلاثاء".

كما ذكرت تقارير إعلامية اليوم أنه "تم تقديم لائحة الاتهام من قبل النيابة العامة في إسطنبول، حيث تم الاعتماد فيها على مقاطع الفيديو، وتقارير الطب الشرعي، وتقارير الشرطة، وجميع محتويات الملف".



وأشير في اللائحة إلى أنه "استنادًا إلى هذه الأدلة، تبيّن أن السائق المتهم قام بفعل يؤدي إلى وفاة السائق نتيجة للإهمال، وعلى هذا الأساس، تم طلب معاقبته".

وفر نجل الرئيس الصومالي المتهم بالقتل غير العمد في وقت سابق من الشهر الجاري، بعدما دهس وقتل رجلاً كان يقود دراجة نارية في إسطنبول، إلى جهة مجهولة بينما صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية.

وأظهرت مقاطع فيديو عدة سيارة نجل الرئيس الصومالي وهي تصطدم سائق دراجة نارية يُدعى يونس إمري غوتشر في منطقة فاتح بإسطنبول، ما أدى إلى وفاته.

وبعد التحقيق مع نجل الرئيس تم الإفراج عنه، لكن بعد صدور تقرير ثانٍ عن الحادثة قررت النيابة العامة حبسه، إلا أنه كان قد غادر البلاد.

