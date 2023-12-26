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تعليق إيراني جديد يخص اغتيال مستشار الحرس الثوري

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بغداد - ياسين صفوان - وقال إسماعيل خطيب، إن "اغتيال مستشار الحرس الثوري رضي موسوي جريمة ستكون لها تداعيات وخيمة على إسرائيل".

وكانت طهران تعهدت أمس بالرد على اغتيال موسوي في غارة إسرائيلية بمنطقة السيدة زينب قرب العاصمة السورية دمشق.


وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية، كان موسوي أحد كبار قادة الحرس الثوري في سوريا، كما أنه كان أحد المقربين من قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني الذي اغتيل في غارة أميركية أثناء مغادرته مطار بغداد في كانون الثاني 2020.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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