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هالاند يختتم موسمه الاستثنائي بجائزة جديدة

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بغداد - ياسين صفوان - هالاند قدم عاما استثنائيا شهد تتويجه مع مانشستر سيتي بـ4 ألقاب، هي ، كأس الاتحاد الإنجليزي، والسوبر الأوروبي.

ولم تحتسب لهالاند بطولة كأس العالم للأندية التي توج بها مؤخرا مع مانشستر سيتي بسبب خروجه من قائمة الفريق بداعي الإصابة.


وتوج هالاند اليوم الثلاثاء بجائزة أفضل لاعب في العالم 2023، المقدمة من الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء.

وحصد هالاند هذه الجائزة متفوقا على وصيفه الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، فيما حل الأرجنتيني ليونيل قائد إنتر ميامي الأمريكي ثالثا.

وجاء الإسباني رودري زميل هالاند في مانشستر سيتي بالمرتبة الرابعة، بينما حل الإنجليزي جود بيلينغهام نجم في المركز الخامس.

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