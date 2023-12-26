انت الان تتابع خبر بعد مقتل "رفيق سليماني".. العامري يوجه رسالة للشعوب الإسلامية والعربية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العامري في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "نتقدم بخالص التعازي وبالغ المواساة الى الشعب الإيراني المسلم الشقيق، والى الإمام السيد علي الخامنئي "دام ظله الوارف"، والى الأخوة الأجلّاء في حرس الثورة، باستشهاد العميد رضي موسوي كبير المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا، إثر عملٍ إرهابي صهيوني بغيض".وأكد "شجبنا وإستنكارنا لإستمرار الأعمال الوحشية الصهيونية في غزة وجنوب لبنان وسوريا، والصمت الحكومي العربي المطبق تجاهها"، مجدداً "مطالبتنا للشعوب الإسلامية والعربية الحرة لإتخاذ مواقف عملية لوقف العدوان، والوقوف الحقيقي بجانب الشعب الفلسطيني المقاوم، وإيقاف حرب الإبادة تجاه أهلنا في غزة العزيزة".

ويوم أمس، أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل القائد العسكري البارز في حرس الثورة الإيراني رضي موسوي، جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة السيدة زينب ب‍دمشق.

ويعتبر رضي موسوي من أقدم مستشاري حرس الثورة الاسلامية في سوريا وأحد رفاق القائد الإيراني قاسم سليماني.