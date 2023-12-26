انت الان تتابع خبر الحكمة: الدولة هي من تقرر شكل العلاقة مع الأميركيين وليس الأفراد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العبودي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "العراق خلال الفترة الحالية يشهد استقرارا سياسيا حقيقيا، موضحا ان "حزب تقدم حصد أعلى الأصوات في بغداد لإدارته الانتخابية الصحيحة".واضاف: "العراق يتعامل مع الأميركيين بمنطق الدولة"، مشددا على ان "الدولة هي من تقرر شكل العلاقة مع الأميركيين وليس الأفراد".

وأشار العبودي الى ان "التفاعل مع قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية كان شعبويا"، مبينا ان "الضربات المتبادلة بين الأميركان والفصائل كانت "رسائل".

ولفت الى ان "الضربة الموجهة لقاعدة حرير كانت مركزة"، موضحا ان "قواعد الاشتباك أصبحت سائبة".

وبين العبودي، ان "إيران لا تتحدث مع أميركا بذات اللهجة التي تتبناها الفصائل"، منوها الى ان "العراق لا يستطيع المقاومة بمساحته و"فلسطين مو بعيدة"، مشددا على ان "من يريد أن يقصف عليه الذهاب إلى فلسطين".

وأكد، ان "الفصائل تجاوزت "الخطوط الحمراء" مع أميركا"، موضحا انه "لن تكون هناك مواجهة بين الحكومة والفصائل"، مشيرا الى ان "الفصائل "اجتهدت" في قصفها للأميركيين".

ولفت العبودي الى انه "من حق العراق إلغاء الاتفاقية مع أميركا لأنها خرقتها"، مبينا ان "أميركا قد تواجه هجمات أسوأ إذا لم تتدارك الوضع".

وختم ان "تشكيل مجالس المحافظات وحكوماتها بحاجة إلى "توليفة"، لافتا الى ان "الإطار التنسيقي لن يقصي أحداً في بغداد والمحافظات الأخرى".