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انخفاض نسبي في أسعار النفط مع ترقب حذر للتغييرات

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بغداد - ياسين صفوان - وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات، بما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 81.02 دولار للبرميل، في حين نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 12 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 75.45 دولار للبرميل.

واستقر الخامان القياسيان مرتفعين أكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة إذ أثارت هجمات أخرى على سفن في البحر الأحمر مخاوف من تعطل حركة الشحن، علاوة على آمال بخفض أسعار الفائدة الأمريكية مما قد يعزز النمو الاقتصادي ويغذي الطلب.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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