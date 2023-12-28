انت الان تتابع خبر الخليج 365 تنشر النتائج النهائية للانتخابات المحلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مفوضية الانتخابات، مساء الخميس، النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات.

وقالت المفوضية في مؤتمر تابعته الخليج 365، انه "لا شكاوى تؤثر على نتائج الانتخابات وهي قابلة للطعن"، فيما أشارت الى ان "تقديم الطعون يبدأ من الغد إلى غاية يوم الأحد".

وجرت انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول 2023، وذلك التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره البرلمان في تشرين الأول 2022.

أدناه النتائج النهائية بالتفاصيل..