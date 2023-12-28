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الخليج 365 تنشر النتائج النهائية للانتخابات المحلية (المقاعد)

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مفوضية الانتخابات، مساء الخميس، النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات.

وقالت المفوضية في مؤتمر تابعته الخليج 365، انه "لا شكاوى تؤثر على نتائج الانتخابات وهي قابلة للطعن"، مشيرة الى أن "تقديم الطعون يبدأ من الغد إلى غاية يوم الأحد".

 

وجرت انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول 2023، وذلك التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره البرلمان في تشرين الأول 2022.

 

أدناه النتائج النهائية وعدد المقاعد للكيانات المشاركة..

 

نتائج بغداد

 

نتائج واسط

 

نتائج الانبار

نتائج البصرة

 

نتائج نينوى

 

نتائج بابل

 

نتائج صلاح الدين

  

نتائج ميسان

نتائج القادسية

 

نتائج المثنى

 

نتائج النجف

 

نتائج ديالى

 

نتائج ذي قار

 

نتائج كربلاء

 

نتائج كركوك

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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