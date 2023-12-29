انت الان تتابع خبر الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ العام 2020 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعززت بيانات أظهرت تباطؤا في التضخم التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) معدلات الفائدة.

ويؤدي انخفاض معدلات الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.



وهبط مؤشر الدولار، الجمعة، ويتجه لتسجيل أسوأ أداء سنوي في ثلاثة أعوام، مما يعزز جاذبية الذهب لحائزي غيره من العملات.

التغير في الأسعار

بحلول الساعة 0350 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2069.80 دولار للأونصة. وارتفع 14 بالمئة حتى الآن هذا العام ويتجه لتسجيل أكبر مكسب سنوي منذ 2020.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2079.10 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 23.81 دولار للأونصة، لكنها تتجه لإنهاء العام على استقرار لحد كبير.

وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1002.50 دولار للأونصة. فيما استقر البلاديوم عند 1132.90 دولار. ويتجه المعدنان لتسجيل انخفاض سنوي. وهوت أسعار البلاديوم 37 بالمئة خلال العام في أكبر انخفاض سنوي منذ 2008.

