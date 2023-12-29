انت الان تتابع خبر الجولة الـ12 من دوري نجوم العراق تنطلق اليوم.. هذا جدول المباريات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-477574-638394321139166803.jpegAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-12-29 | 08:29
816 مشاهدة
الخليج 365 – رياضة
تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة الـ(12) من دوري نجوم العراق الكروي للموسم الحالي (2023-2024) بإقامة مباراتين في ملعبي دهوك وكربلاء.
تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة الـ(12) من دوري نجوم العراق الكروي للموسم الحالي (2023-2024) بإقامة مباراتين في ملعبي دهوك وكربلاء.
وسيحتضن ملعب دهوك في الساعة الثالثة والنصف عصراً مباراة أصحاب الارض فريق دهوك مع نظيره أمانة بغداد.
وملعب كربلاء سيشهد اليوم إعادة افتتاحه بعد أن تمت صيانته وذلك بلقاء يجمع فريق كربلاء مع الضيف القادم من الجنوب فريق الميناء وذلك في الساعة السادسة مساءً.
وملعب كربلاء سيشهد اليوم إعادة افتتاحه بعد أن تمت صيانته وذلك بلقاء يجمع فريق كربلاء مع الضيف القادم من الجنوب فريق الميناء وذلك في الساعة السادسة مساءً.