انت الان تتابع خبر في 2023.. عدد سائحي إقليم كردستان يعادل 122% من عدد سكانه! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت هيئة سياحة إقليم كردستان، انها تتوقع توافد أكثر من 200 ألف سائح إلى الإقليم خلال فترة عطلة رأس السنة الجديدة 2024 والتي تستمر لأسبوع، مبينةً أن 7 ملايين و500 ألف سائح زاروا إقليم كوردستان خلال الـ11 شهراً من العام الحالي في زيادة ملحوظة مقارنة بـ6 ملايين و35 ألف سائح طوال العام الماضي.



بالمقابل، بلغ عدد سكان الإقليم في 2023 6.1 مليون نسمة، وهذا يعني ان عدد سائحي كردستان خلال 2023 يعادل عدد سكان كردستان بنسبة 122%.