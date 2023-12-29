انت الان تتابع خبر شكاوى ما بعد العد والفرز وترقب لنتائج الانتخابات النهائية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - سيناريوهات الانتخابات السابقة تعود من جديد، تأخر في اعلان النتائج، شكاوى تقدم الى المفوضية من مرشحين خاسرين، والمفوضية تقرر اعلان النتائج بعد انتهاء الشكاوى الواردة، لتصل اعداد الشكاوى عقب ثلاثة ايام من انتهاء الاقتراع الى مئة وثماني عشرة شكوى، ومع بدء العد والفرز اليدوي في الحادي والعشرين من كانون الاول ولغاية الرابع والعشرين منه وصلت الشكاوى الى اربعمئة وتسع عشرة.ماذا قالت المفوضية في هذا الاطار؟

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