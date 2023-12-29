انت الان تتابع خبر إسرائيل تعلن توسيع نطاق عملياتها في خان يونس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الجيش الإسرائيلي، "خلال عمليات للجيش يوم الخميس، قتلت القوات الإسرائيلية عشرات الأشخاص بواسطة غارات جوية ونيران القناصة والدبابات".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى "مقتل العشرات من عناصر حركة حماس، في معارك مختلفة شمال قطاع غزة".



من جهة أخرى، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بانضمام لواء المظليين للقتال في خان يونس ما يرفع عدد الألوية المقاتلة إلى 7.