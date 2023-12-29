انت الان تتابع خبر كيف فشل آرسنال بالتعاقد مع مبابي؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكشف جيليس جريماندي مدير إدارة الكشافين السابق بالنادي اللندني "حاولنا إقناع مبابي بالانضمام إلى آرسنال في 2016".

وأضاف جريماندي عبر صحيفة مترو "تقابلنا مع والديه في لندن، وحضرا إلى ملعب التدريب في وجود المدرب فينجر وريتشارد لو رئيس لجنة التعاقدات في هذا الوقت".



وأشار "كما سافرنا إلى فرنسا لإقناع مبابي، لكن لم يكن التوقيت مناسبا، لأننا تقابلنا بعد يوم من خسارة على ملعبنا أمام سوانزي، والتي جاءت بعد خسارة أخرى أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد".

ونوه "وكانت تنتظرنا أيضا مباراة صعبة بعد 3 أيام خارج ملعبنا أمام توتنهام، ولذلك لم يكن التوقيت مثاليا".

وأكد "حاولنا بالفعل ولم نكن بعيدين عن إبرام الصفقة، لكن مبابي رفض المشروع وجدد تعاقده مع موناكو، لقد كانت أكبر خيبة أمل لي طوال 15 عاما من العمل الإداري مع آرسنال".

وشدد "أفضل اندية العالم والتي منها آرسنال والسيتي وليفربول لديها فرصة لضم مبابي مجانا، ولكنني أشعر أنه يميل لريال مدريد، ولا يمكن إغفال أن باريس سيحاول بكل قوة إقناعه بالتجديد، ولذلك استبعد انضمامه للجانرز".

وأتم "أتخيل أيضًا أن يكون مبابي بقميص آرسنال، ويتنافس مع هالاند في بطولة واحدة، ستكون خطوة مذهلة".

