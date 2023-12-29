انت الان تتابع خبر "تهديد إرهابي مرتفع".. فرنسا تستعد لـ"رأس السنة" بـ90 ألف شرطي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال دارمانان، إنه سيتم نشر نحو 90 ألف شرطي في أنحاء فرنسا، ستة آلاف منهم في باريس. كما سيتم نشر خمسة آلاف جندي من وحدة (سونتينيل)، أو "الحارس"، التي تم تشكيلها للتعامل مع التهديدات الإرهابية.

وقال دارمانان للصحافيين: "دعوت إلى مشاركة كبيرة للغاية من الشرطة وقوات الأمن نظرا لوضع التهديد الإرهابي المرتفع جداً بسبب ما يحدث في إسرائيل وفلسطين بالطبع".



وكان مسؤولون أمنيون أوروبيون قد حذروا من تزايد خطر وقوع هجمات يشنها إسلاميون أصبحوا متطرفين بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".