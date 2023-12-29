انت الان تتابع خبر الجيش الإسرائيلي يعلن عن عملية جديدة في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، "عملية عوز ونير، لأول مرة منذ نشوب الحرب قوات جيش الدفاع تعمل في منطقة خربة خزاعة التي انطلق منها المخربون للاعتداء على كيبوتس نير عوز" في السابع من أكتوبر. وأضاف أن "قوات فرقة غزة وإلى جانب قوات المدرعات والهندسة، بدأت نشاطها في منطقة خربة خزاعة في جنوب قطاع غزة".

وتابع "القوات تعمل على تحقيق السيطرة العملياتية على المنطقة. حتى الآن قضت القوات على مخربين وهاجمت عدة أهداف إرهابية بالغة الأهمية، منها فتحات أنفاق، ومسارات أنفاق ومواقع إطلاق صواريخ مضادة للدروع".

وأشار إلى أنه "خلال نشاط القوات في المنطقة تم العثور على عشرات فتحات الأنفاق (...) ووسائل قتالية عديدة تشمل قطع الأسلحة من طراز كلاشنكوف، ومسدسات، وقنابل يدوية، وألغام، وقاذفات صواريخ وقذائف هاون"، لافتاً إلى أن "قوات الهندسة دمرت بنى تحتية إرهابية تقع في منازل المخربين" الذين شاركوا في الهجوم.

