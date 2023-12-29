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الاطار يخوض التنافس السياسي لتشكيل حكومات محلية خارج رقعة نفوذه

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بغداد - ياسين صفوان - بعد ان ظفر بعدد من المقاعد المحلية في محافظات الوسط والجنوب يتجه الاطار التنسيقي نحو ديالى وصلاح الدين ونينوى وكركوك لخوض التنافس السياسي، ما يضطره الى الائتلاف مع القوى التي امتلكت الحظوظ في تلك المناطق وفق مراقبين .

تحقيق الاغلبية في مجالس المحافظات لتشكيل الحكومات المحلية يكمن بالتوافقات السياسية، على سبيل المثال فان المكون التركماني سيذهب مع اي جهة تحقق شروطه .
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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