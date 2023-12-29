انت الان تتابع خبر الاطار يخوض التنافس السياسي لتشكيل حكومات محلية خارج رقعة نفوذه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بعد ان ظفر بعدد من المقاعد المحلية في محافظات الوسط والجنوب يتجه الاطار التنسيقي نحو ديالى وصلاح الدين ونينوى وكركوك لخوض التنافس السياسي، ما يضطره الى الائتلاف مع القوى التي امتلكت الحظوظ في تلك المناطق وفق مراقبين .



تحقيق الاغلبية في مجالس المحافظات لتشكيل الحكومات المحلية يكمن بالتوافقات السياسية، على سبيل المثال فان المكون التركماني سيذهب مع اي جهة تحقق شروطه .