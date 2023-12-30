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بدء عطلة البورصات.. النفط يتوقف عند 77 دولارا لآخر تداول في 2023

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بغداد - ياسين صفوان - وتداولت اسواق الخام الأمريكي في الساعات الماضية عند مستوى 71.55$ حيث وصل أعلى مستوى في له سنة 2023 عند مستوى95.03 $ في يوم 24 ايلول 2023 وأدنى مستوى له في 30 نيسان 2023 عند مستوى 63.64$.

اما خام برنت فكان اعلى مستوى له في 24 أيلول/سبتمبر، وسجل اكثر من 95 دولارا للبرميل، اما ادنى مستوى فكان في 12 اذار/مارس وسجل 73 دولارا للبرميل.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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