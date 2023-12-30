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برشلونة يغري لاعب إنكليزي بـ40 مليون يورو و"قميص ميسي"

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب التقرير، فإن مستوى الجناح الإنجليزي مع الفريق المدريدي نال إعجاب إدارة البارسا، ما يجعله مرشحا للانتقال إلى صفوفه البلوجرانا.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن النادي الكتالوني مستعد لدفع 40 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع اللاعب صاحب ال22 عاما.


فضلا عن ذلك، ينوي برشلونة منح جرينوود القميص الأيقوني (رقم 10)، الذي كان يحمله الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي حتى عام 2021.

وحمل المهاجم الإسباني أنسو فاتي قميص ميسي بعد رحيل البرغوث إلى الدوري الفرنسي قبل انتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي، لكنه رحل الصيف الماضي معارا إلى برايتون.

وأحيا جرينوود مسيرته في بعد عام ونصف من التجميد، بسبب تورطه في قضية اعتداء جسدي على صديقته.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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