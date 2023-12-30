انت الان تتابع خبر إيضاح مُفصّل لطقس العراق حتى بداية 2024 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "غداً الأحد، سيكون الطقس صحواً في المنطقة الوسطى، وصحواً مع بعض الغيوم مع ضباب خفيف يزول تدريجياً في المنطقة الشمالية، وسيكون غائماً جزئياً مع فرصة زخات مطر خفيفة في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وأضافت أن "يوم الاثنين وهو بداية للعام الجديد 2024، سيكون الطقس صحواً في المنطقة الوسطى، وسيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الشمالية والجنوبية، أما درجات الحرارة ستكون مستقرة وهي مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

وأشارت الهيئة إلى أن "طقس يوم الثلاثاء، سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، وسيكون غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، وصحواً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وستنخفض درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الشمالية من البلاد".

وأوضحت، أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم الأربعاء القادم، الطقس سيكون صحواً في المنطقتين الشمالية والوسطى من البلاد، وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

