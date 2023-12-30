انت الان تتابع خبر أبرزها تخص الأمير الحسين بن عبدالله وحسين الجسمي.. قائمة بأشهر زيجات عام 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أشهر زيجات عام 2023:



الأمير الحسين بن عبدالله:

زار الفرح منزل العائلة الملكية الأردنية للمرة الثانية في عام 2023، حيث احتفلت العائلة بزفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، والأميرة السعودية رجوة آل سيف، ابنة رجل الأعمال السعودي خالد آل سيف، وانطلق حفل الزفاف في قصر زهران الأردني، الذي شهد عقد القران، وقصر الحسينية الذي أقيمت فيه مأدبة العشاء، وحفل الزفاف.



الأميرة إيمان بنت عبدالله:

في شهر مارس 2023، احتفلت العائلة الملكية الأردنية بعقد قران الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني ورجل الأعمال اليوناني جميل ألكساندر في حفل مُبهج، حضره قادة العالم، وأبرز أفراد العائلة الملكية، وأشهر نجوم العالم العربي، وتم نقل مراسم حفل الزفاف على شاشة التلفزيون الأردني. في شهر مارس 2023، احتفلت العائلة الملكية الأردنية بعقد قران الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني ورجل الأعمال اليوناني جميل ألكساندر في حفل مُبهج، حضره قادة العالم، وأبرز أفراد العائلة الملكية، وأشهر نجوم العالم العربي، وتم نقل مراسم حفل الزفاف على شاشة التلفزيون الأردني.

ماريتا الحلاني:

في النصف الأول من عام 2023، احتفل الفنان اللبناني الشهير، عاصي الحلاني، بزفاف ابنته «ماريتا»، النجمة الصاعدة في عالم الغناء، حيث تم عقد قرانها على كميل أبي خليل، في مزرعة والدها ببلدة الحلانية، وأطلت بفستان ساحر من توقيع إيلي صعب، وكانت ماريتا الحلاني من أجمل عرائس عام 2023.

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غدير السبتي:

احتفلت الفنانة الخليجية غدير السبتي بدخولها "القفص الذهبي" في عام 2023، حيث فاجأت جمهورها ومتابعيها بإعلان خبر الزواج، ونشرت مقطع فيديو مع زوجها، وعلقت قائلة: "هي لا تخاف من أمامها، لأنها تعلم من خلفها"، مؤكدة أنها تزوجت من حب حياتها، والإنسان الذي لطالما حلمت بوجوده في حياتها.



حسين الجسمي:

من أبرز النجوم، الذين احتفلوا بزفافهم في عام 2023، النجم الإماراتي حسين الجسمي، الذي فاجأ الجميع بعقد قرانه في فبراير الماضي، من دون الكشف عن عروسه، بينما شارك متابعيه عبر حسابه على «إنستغرام»، بعض الصور التي تجمعه بأهله وأصدقائه، أثناء الاحتفال بعقد القران. من أبرز النجوم، الذين احتفلوا بزفافهم في عام 2023، النجم الإماراتي حسين الجسمي، الذي فاجأ الجميع بعقد قرانه في فبراير الماضي، من دون الكشف عن عروسه، بينما شارك متابعيه عبر حسابه على «إنستغرام»، بعض الصور التي تجمعه بأهله وأصدقائه، أثناء الاحتفال بعقد القران.



أحمد عصام:

في شهر فبراير الماضي، احتفل مصمم الألعاب النارية النجم المصري أحمد عصام، بعقد قرانه في حفل زفاف أسطوري، شهد حضور نخبة كبيرة من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، والكثير من المشاهير والشخصيات البارزة في المجتمع، وكان على رأسهم: عمرو دياب، وتامر حسني ومحمد منير، ومحمد حماقي، وحميد الشاعري. في شهر فبراير الماضي، احتفل مصمم الألعاب النارية النجم المصري أحمد عصام، بعقد قرانه في حفل زفاف أسطوري، شهد حضور نخبة كبيرة من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، والكثير من المشاهير والشخصيات البارزة في المجتمع، وكان على رأسهم: عمرو دياب، وتامر حسني ومحمد منير، ومحمد حماقي، وحميد الشاعري.



نجل عمرو أديب:

احتفل الإعلامي المصري عمرو أديب بزفاف نجله الأكبر "خالد" من زوجته الأولى أماني سوكا، خلال شهر نوفمبر الماضي، وشهد الحفل حضور عدد كبير من المشاهير، ونجوم الفن والإعلام مصريين وعرباً. احتفل الإعلامي المصري عمرو أديب بزفاف نجله الأكبر "خالد" من زوجته الأولى أماني سوكا، خلال شهر نوفمبر الماضي، وشهد الحفل حضور عدد كبير من المشاهير، ونجوم الفن والإعلام مصريين وعرباً.