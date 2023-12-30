انت الان تتابع خبر إيران: البدء بتسوية الصادرات للعراق بعملة الريال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية وتابعتها الخليج 365، عن فرزين قوله على هامش اجتماع مجلس الحكومة والقطاع الخاص، إن "موضوع تسوية الصادرات الايرانية عبر عملة الريال خارج الحدود يتدارسها البنك المركزي منذ شهور عدة وإن إدخالها حيز التنفيذ سيعالج متطلبات المصدرين للعراق وأفغانستان".وأضاف أن "هذا الموضوع من مطالب تجار مشهد للتصدير الى افغانستان وعبر تنفيذ مشروع الريال أُف شور ( ريال خارج الحدود) سيكون بإمكان التجار الافادة منه بدلا عن العملة الأجنبية".

وأشار محافظ البنك المركزي الإيراني الى أن "لائحة مشروع الريال العابر للحدود تمت صياغتها بالبنك المركزي وعملياً قد بدأ مصرفان بهذا المشروع، وقريباً سيتم تعميمه بكافة مصارف البلاد".