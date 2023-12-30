انت الان تتابع خبر طهران: عدد زوار الأربعين من إيران سيصل لـ10 ملايين خلال الاعوام القادمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف مير احمدي، إن مائة ألف زائر باكستاني عبروا الأراضي الإيرانية لأداء الزيارة الاربعينية خلال العام الحالي، وقد أعربوا عن رضاهم من الخدمات التي قدمت لهم في المواكب داخل إيران حين مرورهم، كما ان معظم هؤلاء الزوار دخلوا الاراضي الايرانية بدون حافلات نقل الركاب ولذلك بذلت القوات الجوية للجيش الايراني والحرس الثوري، قصارى جهدها لنقلهم جوا لمسافة 2000 كيلومتر الى منطقة شلمجة الحدودية مع العراق، بحسب وكالة فارس.



وتابع أن عدد المسلمين حول إيران والعراق يبلغ أكثر من 700 مليون شخص أكثر من 200 مليون منهم من المسلمين الشيعة والسنة الراغبين لأداء الزيارة الأربعينية"، مبينا، "عدد الزوار الذين سيدخلون العراق عبر إيران، سيصل الى 10 ملايين زائر حتى السنوات العشرة القادمة".

