انت الان تتابع خبر اختيار الأرجنتين منتخب العام في 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحصد منتخب التانغو المركز الأول، بإجمالي 666 نقطة.

واحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بـ 440 نقطة، بعدما توج في عام 2023 بدوري الأبطال، والدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد، وكأس السوبر الأوروبي، ومونديال الأندية.



وحل في المركز الثالث المنتخب الإسباني لكرة القدم للسيدات، بـ 308 نقاط، بعد فوزه بأول لقب عالمي في تاريخه، في أستراليا ونيوزيلاندا.

وجاء ريال مدريد في المركز السابع في الاستطلاع، بحصده 175 نقطة صوتا، بينما حل فريق برشلونة للسيدات في المركز التاسع، بـ 164 نقطة.