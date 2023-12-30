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اختيار الأرجنتين منتخب العام في 2023

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بغداد - ياسين صفوان - وحصد منتخب التانغو المركز الأول، بإجمالي 666 نقطة.

واحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بـ 440 نقطة، بعدما توج في عام 2023 بدوري الأبطال، والدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد، وكأس السوبر الأوروبي، ومونديال الأندية.


وحل في المركز الثالث المنتخب الإسباني لكرة القدم للسيدات، بـ 308 نقاط، بعد فوزه بأول لقب عالمي في تاريخه، في أستراليا ونيوزيلاندا.

وجاء في المركز السابع في الاستطلاع، بحصده 175 نقطة صوتا، بينما حل فريق للسيدات في المركز التاسع، بـ 164 نقطة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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