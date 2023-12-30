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نجم برشلونة يتعرض لإصابة في الرأس

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد تعرض الألماني إلكاي جوندوجان، نجم وسط برشلونة، لحادث بسيط في صالة الألعاب في خوان جامبر، بعد جلسة التدريب المفتوحة.

وأوضحت الصحيفة أن جوندوجان أثناء قيامه ببعض التمارين في الجيم، ارتطمت رأسه بالآلة التي كان يلعب بها وتسببت ذلك في جرح ونزيف.


وأضافت أن برشلونة اضطر إلى نقله إلى المستشفى، حيث قاموا بخياطة الجرح بعدة غرز، مما يعني أنها كانت إصابة طفيفة.

وأكدت الصحيفة أن تلك الإصابة لن تمنع جوندوجان من المشاركة في اللقاء المقبل أمام لاس بالماس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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