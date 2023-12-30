انت الان تتابع خبر نجم برشلونة يتعرض لإصابة في الرأس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد تعرض الألماني إلكاي جوندوجان، نجم وسط برشلونة، لحادث بسيط في صالة الألعاب الرياضية في خوان جامبر، بعد جلسة التدريب المفتوحة.

وأوضحت الصحيفة أن جوندوجان أثناء قيامه ببعض التمارين في الجيم، ارتطمت رأسه بالآلة التي كان يلعب بها وتسببت ذلك في جرح ونزيف.



وأضافت أن برشلونة اضطر إلى نقله إلى المستشفى، حيث قاموا بخياطة الجرح بعدة غرز، مما يعني أنها كانت إصابة طفيفة.

وأكدت الصحيفة أن تلك الإصابة لن تمنع جوندوجان من المشاركة في اللقاء المقبل أمام لاس بالماس.