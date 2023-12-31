انت الان تتابع خبر مصر تمنع سفر من هو دون سن الـ18 إلا بتصريح "حكومي" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك في بيان نشرته مصر للطيران على صفحتها بفيسبوك، ورد فيه: "تنويه هام.. وفقًا للتعليمات الصادرة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لجميع شركات الطيران العاملة في جمهورية مصر العربية، فقد تقرر اعتبارا من 1 يناير 2024 عدم السماح للقُصَّر أقل من 18 عامًا بالسفر خارج مصر إلى أي وجهة أخرى دون ذويهم".وتابعت: "في حالة سفر القاصر أقل من 18 عامًا بمفرده، يجب عليه الحصول على إذن مسبق من إدارة الاتصال التابعة للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية".

وأوضحت: "فيما يتعلق بالفرق الرياضية الحاصلة على قرار من وزارة الشباب والرياضة (مع ضرورة وجود ختم النسر لجمهورية مصر العربية)، يمكنها السفر دون الحصول على إذن مسبق من إدارة الاتصالات، أما الفرق الرياضية التي تحمل خطابًا من اتحاد اللعبة يجب الحصول على إذن مسبق من إدارة الاتصال".

