انت الان تتابع خبر لا تحتفل بسنة 2024 قبل القيام بهذه الخطوات المهمّة... فربما تغيّر مجرى حياتك! والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - تمهل قليلاً ولا تستقبل عامك الجديد من دون التأمل مع النفس وأعطنا بضعة دقائق من وقتك، فربما هذا المقال سيغيّر مجرى حياتك في السنة الجديدة



ساعات قليلة تفصلنا عن إنتهاء عام 2023، هذا العام الذي حمل، معه أوجاع ومتاعب وصعوبات كبيرة في مختلف أنحاء العالم، من أزمات إقتصادية وزلازل وهزات أرضية وفياضنات وإنفجارات وحرائق وأمراض وبائية وحروب

فهل تذكرون زلزال تركيا في شهر شباط الماضي الذي دمّر بعض مناطق تركيا وسوريا ومحاها عن وجه الأرض، وماذا عن حريق الحمدانية في شهر تشرين الأول الذي هزّ العراق من أرضها وفجّر بركاناً ضخماً في أرض لطيفة تعجّ بسكان أبرياء أوفياء، ولا يمكن أن ننسى الأوبئة التي كلّ يوم نسمع خبر جديد عنها من دون فائدة من اللقاح الذي اخترع بأيام قليلة. والآن أرض مجاورة لنا تعيش أفظع أيامها، فربما لا تدري غزة أن السنة أشرفت على نهايتها لأنّها تعيش يوماً وكأنه مئة يومٍ بسبب هجوم العدوّ الإسرائيلي على أرضها.

أيّها العراقيون خصوصاً والعرب عموماً، عشنا أيام صعبة جداً في عام 2023، نستغرب من بعضنا البعض كيف نتحمّل كل هذه الأوجاع، فهذا العام خلق لدينا حالة كآبة وقلق وتوتر، حالة خوف من المستقبل ورعب من الأيام المقبلة ولكن لا تيأسوا فأنتم أبطال لأنكم لا زلتم تبتسمون وتعملون لأيامكم المستقبلية ولتحقيق أهدافكم.

خطوات للتفكير بإيجابية

كل ما عليكم فعله قبل الإحتفال باستقبال عام 2024 هو وضع بعض الخطوات والخطط للتفكير بإيجابية وللإبتعاد عن الإكتئاب الذي يسبّب أمراض جسدية ونفسية مثل أمراض القلب والضغط والسكري وغيرها.

فكشفت لنا المتخصصة بعلم النفس كاترين بجاني، أنّ هناك عدّة خطوات يمكن تطبيقها خلال اليوم تحقّق لنا الإيجابية والسعادة والطمأنينة في حياتنا، وهي:

• أكتب الأشياء التي تشعرك بالإمتنان: أكتب كل يوم على ورقة خمس أشياء انتَ ممتن لها في حياتك وتذكرها خلال النهار، فهذه الخطوة تجعلك تفكّر بالأشياء المهمة لديك. مثال على ذلك: اليوم أنا ممتن لربي الذي يسير دربي، اليوم أنا ممتن لأمي التي لا زالت تحمل همي.

• الإبتعاد عن الأشخاص السلبيين: من أهم الخطوات التي يجب تحقيقها في العام الجديد، هو إنهاء العلاقات السلبية والسلامة، الإبتعاد عن الأشخاص السلبيين والمتشائمين الذين يسببون لك مصدر قلق وتوتر ويمنعونك عن الفرح والسرور.

• توقف عن الحديث السلبي مع النفس: لا تنظر إلى الكوب الفارغ في السنة الجديدة، فلا فائدة منه، بل دائماً شاهد الكوب المليان في حياتك، الذي سيعكس الإيجابية والتفاؤل بحياتك.

• العبرة من المواقف السلبية: إذا حدثت لك تجربة فاشلة بحياتك، عليك أخذ عبرة منها والإستفادة من هذا الموقف قدر الإمكان في المستقبل وكن إيجابيا ، فالتجارب الفاشلة سوف تشكّل لديك الخبرة وتجنبّك من السقوط مرة أخرى.

• عدم تضخيم المشاكل: إعتاد دائماً على عدم تضخيم المشكلة واعطائها حجم أكبر من حجمها وكن ايجابياً. وعندما تواجه مشكلة كبيرة إعتاد على تقسيمها وتفتيتها إلى أجزاء صغيرة لكي تستطيع مواجهتها والتغلّب عليها، بدلاً من رؤيتها على أنها كبيرة وصعبة، فتشعر بالإحباط واليأس وتستسلم لها وللأفكار السلبية