انت الان تتابع خبر ارتفاع بنسبة 100%.. 62 ألف فرد نزح بسبب الجفاف في العراق خلال 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتظهر بيانات منظمة الهجرة الدولية ان حتى نهاية عام 2022 كان عدد النازحين في العراق بسبب المناخ والجفاف ولاسيما في محافظات الوسط والجنوب، يبلغ اكثر من 68 الف فرد نازح.

ولكن في اخر تقارير متاحة عن النزوح بسبب المناخ حتى منتصف شهر أيلول الماضي، بلغ عدد النازحين بسبب الجفاف وتغير المناخ في العراق اكثر من 130 الف شخص.



ووفقا لذلك، فأنه خلال 10 اشهر، ارتفعت نسبة النازحين بنسبة اكثر من 91%، وبمعدل يبلغ اكثر من 6 الاف نازح شهريا، وسط توقعات ان يبلغ عدد النازحين حتى نهاية 2023 اكثر من 140 الف نازح بسبب المناخ.