انت الان تتابع خبر العراق يبدي موقفاً من قرار إعادة النظر في عضوية فلسطين بالأمم المتحدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة، ورد لـ الخليج 365، أنها "تدعم كافة الجهود والمساعي الدولية الرامية إلى حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة".

واعتبرت، ان "تأييد (143) عضوا مقابل اعتراض تسعة أعضاء وامتناع (25) عن التصويت يكشف الدعم الدولي الكبير للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة ويعزز امتيازات دولة فلسطين في جميع أنحاء العالم؛ لأهمية القرار التاريخي الذي يعد خطوة أولى نحو استعادة كامل الحقوق الفلسطينية ويسهم في تحقيق السلم في المنطقة".