كتلة الصدارة تعلن الانضمام لتحالف تقدم

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت كتلة الصدارة، الاثنين، عن الانضمام لتحالف تقدم، مؤكدة أن ذلك جاء بعد اجتماعات افضت لتفاهمات مشتركة.

وقالت الكتلة في بيان، "ايماناً من كتلة الصدارة بتحقيق العدالة النابعة من تثبيت الحقوق المرتبطة بأحقية التمثيل النيابي لأهل السنة في العراق وانطلاقا من ثقتنا بأن حزب تقدم يمتلك الاغلبية البرلمانية، فأن كتلة الصدارة تعلن الانضمام الى تحالف تقدم".

وأضاف البيان أن هذا القرار "جاء بعد اجتماعات عدة افضت الى تفاهمات مشتركة من بينها احتفاظ كتلة الصدارة بهويتها السياسية وكيانها القانوني".

أدناه نص بيان كتلة الصدارة..