بارزاني يوجه رسالة مباشرة لأوجلان: تقدّموا أكثر في مسار السلام مع أنقرة

بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك في كلمة ألقاها بارزاني، اليوم السبت 29 تشرين الثاني 2025، خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الدولي الخاص بالشاعر الكردي "ملاي جزيري" في مدينة "جزيرة بوتان" جنوب شرق تركيا.تطرق بارزاني إلى مستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة ومنها عملية السلام القائمة بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية. فقال: "نحن سعداء جداً ببدء عملية السلام، وهي مهمة جداً، أوجه الشكر لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب اردوغان ودولة تركيا والبرلمان والشعب التركي وكل الأطراف التي ساهمت في فتح باب السلام".

وأضاف "أطلب من السيد أوجلان التقدم مزيداً من الخطوات الإيجابية في إطار عملية السلام، وأشد على يديه. ونحن سنفعل كل ما في وسعنا ويتطلّب منا لدعم السلام، وإن شاء الله ستعود هذه العملية بالخير والسعادة لنا جميعاً".

وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة للمنتدى الدولي حول الشاعر الكردي "ملاي جزيري"، أمس الجمعة، في مدينة جزيرة بوتان جنوب شرق تركيا.