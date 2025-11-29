انت الان تتابع خبر السامرائي يبحث مع السفير التركي مسارات التعاون السياسي والاقتصادي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه، ورد لـ الخليج 365، ان "السامرائي، استقبل في مكتبه ببغداد، اليوم السبت سفير جمهورية تركيا لدى العراق، أنيل بورا إنان، حيث جرى بحث مسار العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك".



وتناول اللقاء، وفق البيان، "مستجدات الأوضاع في المنطقة وأهمية استمرار التنسيق بين بغداد وأنقرة، بما يخدم الاستقرار الإقليمي، ويعزز المصالح المتبادلة، ويدعم مسار التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين".

