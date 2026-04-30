انت الان تتابع خبر ترامب يهاتف الزيدي ويوجه دعوة له لزيارة واشنطن بعد تشكيل الحكومة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب الزيدي في بيان، "تلقى رئيس الوزراء المكلف السيد علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، إتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي السيد دونالد ترامب، قدم خلاله التهنئة لسيادته بمناسبة تكليفه رسمياً لتشكيل الحكومة الجديدة، كما وجه له دعوة رسمية لزيارة واشنطن بعد تشكيل الحكومة".



وشهد الاتصال بحسب البيان "استعراض العلاقات الستراتيجية الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن تأكيد الجانبين على العمل المشترك، والتعاون الثنائي من أجل ترسيخ الاستقرار في المنطقة".