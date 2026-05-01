انت الان تتابع خبر ايران تطلع العراق على اخر تطورات مباحثاتها مع الولايات المتحدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للخارجية العراقية، ان "الوزير الإيراني اطلع نظيره فؤاد حسين على تفاصيل المباحثات الأخيرة مع الجانب الأمريكي، التي جرت عبر وسيط باكستاني، فضلاً عن طبيعة الرسائل المتبادلة بين واشنطن وطهران من خلال الوساطة ذاتها، مشيراً إلى نقاط الالتقاء والخلاف بين الطرفين".وأكد عباس عراقچي "رغبة بلاده في التوصل إلى نتائج إيجابية، مستعرضاً الخطوات المطروحة لدفع مسار الحل قدماً".

من جانبه، جدد فؤاد حسين "دعم العراق لجهود التفاوض، مؤكداً أهمية الوصول إلى حل نهائي يُسهم في إنهاء الحرب".

وشدد على أن "استمرار النزاع أسهم في خلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، مبيناً أن العراق كان من بين الدول التي تضررت بشكل كبير من تداعيات هذه الحرب واستمرارها".

وفي ختام الاتصال، أعرب الوزير عن "شكره لنظيره وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية على التواصل وإطلاعه على مستجدات العملية التفاوضية".