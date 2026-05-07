واشنطن تضع ثلاث شروط حاسمة قبل استئناف المساعدات المالية والأمنية للعراق

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول قوله إن "واشنطن تتطلع إلى إجراءات ملموسة من رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، لإبعاد الدولة عن الجماعات المسلحة قبل استئناف المساعدات المالية والأمنية".

واضاف ان "على الزيدي توضيح الخط الفاصل غير الواضح بين الدولة العراقية والجماعات المسلحة"، مشددا على أن "استئناف الدعم الكامل يتطلب أولاً طرد الجماعات المسلحة من جميع مؤسسات الدولة، وقطع دعمها من الميزانية العراقية، ومنع صرف رواتب مقاتليها، وهذه هي الإجراءات الملموسة التي ستمنحنا الثقة وتؤكد وجود عقلية جديدة".

وذكر أن "المنشآت الأميركية في العراق تعرضت لأكثر من 600 هجوم بعد اندلاع الحرب في 28 شباط الماضي، وأن الهجمات توقفت منذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في 8 نيسان الماضي، باستثناء ضربات إيرانية في إقليم كردستان".