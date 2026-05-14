انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية: التصويت على الكابينة الوزارية محطة وطنية مفصلية وخطوة دستورية بالغة الأهمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال آميدي في تدوينة على منصة (X) تابعتها الخليج 365، ان "تصويت مجلس النواب على الكابينة الوزارية محطة وطنية مفصلية وخطوة دستورية بالغة الأهمية نحو ترسيخ الاستقرار السياسي، وتعزيز أمن العراق وسيادته، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الراهنة وتلبية الاستحقاقات".

واضاف "نُبارك للأخ علي الزيدي والوزراء نيلهم ثقة مجلس النواب الموقّر"، مشيراً إلى "اننا نتطلع إلى استكمال الكابينة الوزارية في أقرب وقت، بما يضمن الانطلاق الفاعل في تنفيذ البرنامج الحكومي وتحقيق تطلعات العراقيين".

وتقدم بالشكر والتقدير إلى "محمد شياع السوداني وأعضاء حكومته على ما بذلوه من جهود خلال المرحلة الماضية، وحرص في إدارة مسؤولياتهم وخدمة أبناء شعبنا".

