الشيخ حمودي والعامري يدعوان لحفظ تماسك الإطار وسرعة استكمال الكابينة الوزارية

بغداد - ياسين صفوان - وقال المجلس الأعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي استقبل امين عام منظمة بدر هادي العامري"، مبينا انه "تم بحث مستجدات المشهد السياسي، واولويات مرحلة ما بعد تشكيل الحكومة، وأهمية حفظ استقرار العملية السياسية بالتفاهمات".

وأكد الطرفان على "اهمية حفظ تماسك الإطار التنسيقي والانتقال بآليات عمله إلى صيغة مؤسسية تنسجم ومتطلبات المرحلة وتحدياتها والطموحات الشعبية"، مشددان على "ضرورة تعزيز لغة الحوار والتفاهم بين جميع القوى السياسية، وتغليب المصلحة الوطنية العليا في استحقاقات المرحلة القادمة".

ودعيا الى "سرعة استكمال الكابينة الوزارية بما يكفل انسيابية عمل مؤسسات الدولة".

