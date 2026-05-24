انت الان تتابع خبر دولة القانون: الفشل هو مصير الاطراف التي ذهبت بتحالفات بعيدة عن الاطار التنسيقي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الائتلاف عقيل الفتلاوي في برنامج (علنا) الذي يبث على فضائية السومرية ان "بعض الكتل داخل الاطار التنسيقي توجهت الى تغليب مصلحتها الحزبية على حساب لحمة الإطار"، مشيرا إلى أن "بعض الأطراف غامرت بمصير الإطار من أجل مكاسب ضيقة".

وأضاف ان "بعض الكتل لم تكن متحمسة لبقاء الاطار ملتحما"، مشيرا الى ان "الاجتماعات الأخيرة للإطار تهدف إلى رأب الصدع وإيقاف حملات التسقيط الإعلامي المتبادلة".

وذكر ان "الاجتماع الاخير لقادة الاطار التنسيقي جاء بمبادرة تنباها رئيس الوزراء علي الزيدي لرأب الصدع الذي حصل وما قد يحصل في المرحلة المقبلة"، موضحا ان "محاولات ذهاب بعض الاطراف الشيعية الى تحالفات بعيد عن الإطار التنسيقي سيكون مصيرها الفشل".

ونبه الفتلاوي الى "ضرورة احترام مزاج الشارع"، لافتا الى أنه "لا بأس من التحالف والتعاطي مع بعض الكتل والمكونات ولكن بشرط أن يكون الاطار هو المرتكز الأساس".

