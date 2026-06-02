آميدي يؤكد لهاريس أهمية توسيع آفاق التعاون ضمن اتفاقية الإطار

بغداد - ياسين صفوان - وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، "شهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وحصر السلاح بيد الدولة".

 

ونقلت البيان عن رئيس الجمهورية تأكيده "أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي ضمن اتفاقية الإطار الإستراتيجي، ودعم المشاريع التنموية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين"، ولفت إلى أن "العراق حريص على مسك الملف الأمني للبلاد، والانفتاح في علاقاته مع جميع الدول على أساس مصالح شعبه واحترام سيادته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية".

 

وشدد على "أهمية العمل المشترك من أجل إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، وتخفيف حدة التوترات واعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية في معالجة الخلافات والقضايا العالقة، بما يحقق الأمن والسلم الإقليميين".

من جانبه، أعرب القائم بأعمال السفارة الأمريكية عن دعم بلاده لأمن العراق واستقراره وسيادته، مؤكداً حرص الولايات المتحدة على مواصلة التعاون مع العراق في مختلف المجالات، ومشيداً بالدور الذي يضطلع به العراق في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وجهوده في تقريب وجهات النظر ودعم مسارات الحوار والتفاهم بين دول المنطقة.

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

