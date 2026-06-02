انت الان تتابع خبر آميدي يؤكد لهاريس أهمية توسيع آفاق التعاون ضمن اتفاقية الإطار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، "شهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وحصر السلاح بيد الدولة".

ونقلت البيان عن رئيس الجمهورية تأكيده "أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي ضمن اتفاقية الإطار الإستراتيجي، ودعم المشاريع التنموية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين"، ولفت إلى أن "العراق حريص على مسك الملف الأمني للبلاد، والانفتاح في علاقاته مع جميع الدول على أساس مصالح شعبه واحترام سيادته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية".