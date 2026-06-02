انت الان تتابع خبر الحكيم: خارطة طريق وطنية لحصر السلاح بيد الدولة.. وشهر أيلول محطة مفصلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفيما يخص تواجد التحالف الدولي، أشار السيد الحكيم إلى وجود ترقب سياسي وفصائلي لشهر أيلول المقبل، الذي يمثل الموعد المفترض لانتهاء مهام التحالف الدولي في العراق، مؤكداً أن "فصائل المقاومة تنتظر شهر أيلول المقبل موعد نهاية وجود التحالف الدولي لحسم ملف حصر السلاح بيد الدولة".

ولفت إلى، أن "هناك انسجاماً كبيراً بين الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي وممثلي البرلمان، بما يخدم المحافظة"، منوهاً إلى أن "النجف الأشرف تشكل أهمية كبيرة لما تمتلكه من خصوصية بوجود العتبات المقدسة والمرجعية الدينية، لذلك تستحق بنى تحتية متكاملة ضمن الملفات التي تحقق مسار التنمية والإعمار".